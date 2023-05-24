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أميركا بحاجة لزيادة استثمارات تكنولوجيا سلامة الطيران بعد تزايد الحوادث

المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل يحقق في 6 وقائع مدارج منذ يناير

واشنطن – رويترز
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قالت رئيسة المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل، جنيفر هومندي، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى المزيد من الاستثمار في حلول تكنولوجيا سلامة الطيران بعد سلسلة من الأحداث التي أوشكت على التسبب في كوارث على مدارج هذا العام.

ويحقق المجلس في 6 وقائع شهدتها مدارج منذ يناير/كانون الثاني أوشك بعضها أن يتحول لحوادث كارثية بسبب تواجد غير مناسب على المدرج.

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ويجري حاليا استخدام أنظمة تكنولوجيا تساعد في رصد الطائرات والمركبات الأرضية في المطارات في 43 مطارا أميركيا. وقالت هومندي للصحافيين إن هذه التكنولوجيا تحتاج إلى تطوير كما تحتاج جميع المطارات التجارية الأخرى لمزيد من التقنيات.

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وأدلت هومندي بالتعليقات خلال اجتماع استمر 5 ساعات مع ممثلين للقطاع والنقابات والحكومة وأكاديميين تناول طرق معالجة تواجد مركبات أو طائرات أو أفراد في غير الأماكن أو الأوقات المخصصة لها في المناطق المحمية من المدارج أثناء هبوط أو إقلاع الطائرات.

وقالت هومندي "علينا الكد من إمكانية تمويل كل هذه التحسينات في مجال السلامة" مضيفة أن الاختيار المناسب للطيارين موظفي مراقبة الحركة الجوية عامل مهم أيضا.

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