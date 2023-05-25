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من وصول الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز
وصول الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز (أرشيفية)
الحج والعمرة

عند قدومك للحج أو العمرة.. يجب الإقرار بأموالك إذا وصلت لهذه القيمة

الوزارة تحدد حالات تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة

دبي - العربية.نت
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دعت وزارة الحج والعمرة في السعودية، القادمين للحج والعمرة إلى الإفصاح عن المبالغ المالية الكبيرة.

وقالت الوزارة في تغريدة لها، بموقع التواصل "تويتر": "عند قدومكم، تأكدوا من الإفصاح عن المبالغ أو الأغراض التي بحوزتكم إن كانت تزيد على 60 ألف ريال".

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ويشمل ذلك المبالغ النقدية والعملات الأجنبية، والهدايا والأجهزة، والمجوهرات والمعادن النفسية.

وذكرت الوزارة أنه يجب تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة، وذلك في 5 حالات، هي: "إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزيد قيمتها على 60 ألف ريال"، و"إذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال".

وكذلك "إذا كنت تحمل بضائع بكميات تجارية بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال"، و"إذا كنت تحمل مواد يُحظر استيرادها أو تصديرها مل الآثار وغيرها"، و"إذا كنت تحمل سلع تخضع للضريبة الانتقائية".

وأشارت إلى أن عدم توقيع الإقرار الجمركي يُعرض للمساءلة القانونية.

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