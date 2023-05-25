عند قدومك للحج أو العمرة.. يجب الإقرار بأموالك إذا وصلت لهذه القيمة

دعت وزارة الحج والعمرة في السعودية، القادمين للحج والعمرة إلى الإفصاح عن المبالغ المالية الكبيرة.

وقالت الوزارة في تغريدة لها، بموقع التواصل "تويتر": "عند قدومكم، تأكدوا من الإفصاح عن المبالغ أو الأغراض التي بحوزتكم إن كانت تزيد على 60 ألف ريال".

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ويشمل ذلك المبالغ النقدية والعملات الأجنبية، والهدايا والأجهزة، والمجوهرات والمعادن النفسية.

لإجراءات سريعةٍ وميسّرة، ننصحكم بعدم حمل مبالغ كبيرة عند وصولكم إلى المملكة.#أذن_بالناس#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/xzDFO6DIIA — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 24, 2023

وذكرت الوزارة أنه يجب تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة، وذلك في 5 حالات، هي: "إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزيد قيمتها على 60 ألف ريال"، و"إذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال".

وكذلك "إذا كنت تحمل بضائع بكميات تجارية بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال"، و"إذا كنت تحمل مواد يُحظر استيرادها أو تصديرها مل الآثار وغيرها"، و"إذا كنت تحمل سلع تخضع للضريبة الانتقائية".

وأشارت إلى أن عدم توقيع الإقرار الجمركي يُعرض للمساءلة القانونية.