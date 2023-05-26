طيران
طائرة تابعة لشركة "آسيانا" تهبط بسلام بعد انفتاح أحد أبوابها
نقل 9 ركاب إلى المستشفى للعلاج من مشاكل في التنفس بسبب الصدمة
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قال متحدث باسم شركة آسيانا للخطوط الجوية إن طائرة تابعة للشركة هبطت بسلام في مدينة ديجو الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، بعدما انفتح أحد أبوابها قبل وقت قصير من وصولها إلى المطار.
وهبطت الطائرة في مطار ديجو في حوالي الساعة 12:40 ظهرا (03:40 بتوقيت غرينتش) بعدما غادرت جزيرة جيجو قبل ساعة حسبما أظهر جدول رحلات المطار.
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وقال المتحدث باسم الشركة إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات لكن بعض الركاب نقلوا إلى المستشفى للعلاج من مشاكل في التنفس بسبب الصدمة.
وأضاف أن السلطات تحقق في الواقعة.
وقال مسؤول بإدارة الإطفاء في ديجو إن تسعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب.
وذكر المسؤول أن "الشرطة تحقق في الحادث بعد أن قال راكب كان جالسا بالقرب من باب الطوارئ إنه لمس المقبض".
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