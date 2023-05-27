مشاكل إلكترونية تعطل دخول المسافرين من مطارات بريطانيا

تعمل الحكومة البريطانية على إصلاح مشكلة فنية تسببت في توقف بوابات الحدود الإلكترونية في المطارات في جميع أنحاء البلاد عن العمل في وقت متأخر الجمعة، ما أدى إلى فترات انتظار طويلة للمسافرين الذين يدخلون المملكة المتحدة في بداية عطلة نهاية أسبوع مزدحمة.

نشر مسافرون صورًا لخطوط طويلة في المطارات في جميع أنحاء البلاد، حيث أُجبر جميع الركاب القادمين على استخدام مكاتب جوازات السفر التقليدية، بدلاً من البوابات الآلية المجهزة بأجهزة مسح جوازات السفر الإلكترونية.

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قالت وزارة الداخلية البريطانية، المسؤولة عن مراقبة الحدود، إنها تعمل على تصحيح المشكلة، وفق ما نقلته "أسوشييتد برس".

وأضافت: "نحن على دراية بوجود مشكلة في نظام الحدود على الصعيد الوطني تؤثر على الوافدين إلى المملكة المتحدة. ونعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن ونتواصل مع مشغلي المواني وشركات الطيران لتقليل تعطل المسافرين".