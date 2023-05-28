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انطلاق الملتقى الأول لأعمال الاستثمار السياحي في السعودية يوم 5 يونيو

تنظمه غرفة الرياض برعاية وزير الاستثمار

دبي - العربية.نت
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ينطلق الملتقى الأول لأعمال "الاستثمار السياحي، الترفيهي، الثقافي" الذي تنظمه غرفة الرياض برعاية وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح يوم الاثنين 5 يونيو 2023.

ويناقش الملتقى أربعة محاور مهمة، وخصصت الجلسة الأولى منه لحوار مفتوح مع وزير الاستثمار، فيما تناقش الجلسة الثانية ممكنات الاستثمار في القطاع السياحي وأبرز التحديات التي تواجهه، فيما تركز الجلسة الثالثة على الاستثمار الأجنبي في إطار رفع المکانة المحلية والعالمية لقطاع السياحة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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فيما تشهد الجلسة الرابعة للملتقى نقاشاً واسعاً حول الاستثمار في القطاع السياحي (فرصة أم تحدٍّ) وفقا لـ"واس".

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ويتخلل جلسات الملتقى عرض لنماذج قصص نجاح في القطاع السياحي والثقافي والترفيهي، فيما يشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة السياحة نايف بن عبدالله الراجحي، أن الملتقى يمثل منصـة تفاعليـة تجمـع أصحـاب المصلحة مع متخذي القرارات، كما يعزز الرسائل الإيجابية وعرض الفرص المتاحة، ومناقشـة التشريعات والتنظيمات، ما يسهم في تطوير الأعمال السياحية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى نشر المعرفة وزيادة الوعي وإبراز مستجدات الاستثمار في هذه القطاعات بالمملكة.

وبين الراجحي أن الملتقى يسعى إلى تحقيق حزمة من الأهداف، منها مناقشة مستجدات الأنظمة والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات في الاستثمار، وتوضيح الأثر الإيجابي والعوائد التنموية لتطوير القطاع، بجانب تحفيز الاستثمار الأجنبي، وتفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المستثمرين ورواد الأعمال.

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