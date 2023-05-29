"بوينغ" تسعى لبيع 150 من طائراتها "737 ماكس" لـ"طيران الرياض"

ذكرت بلومبرغ نيوز، أمس الأحد، أن شركة بوينغ تعمل على اتفاق لبيع ما لا يقل عن 150 من طائراتها 737 ماكس لشركة طيران الرياض الناشئة في السعودية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن شركة طيران الرياض المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تدرس شراء ما بين 300 إلى 400 طائرة أحادية الممر. وأضافت أن شركة إيرباص قد تسعى للفوز بجزء من الطلبية.

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وامتنعت بوينغ عن الرد، في حين لم ترد طيران الرياض ولا صندوق الاستثمارات العامة بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وكانت بوينغ قد فازت بطلبية في وقت سابق لتزويد شركتي الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض بنحو 78 طائرة من طرار بوينغ 787 دريملاينر، وهي خامس أكبر طلبية تجارية من حيث القيمة في تاريخ الشركة.