ارتفاع عدد السياح القادمين إلى كوريا الجنوبية 600% في الربع الأول

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى كوريا الجنوبية بلغ 889 ألفاً في أبريل بزيادة 595% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وتعافت أعداد السياح إلى 54% مما كان عليه في نفس الشهر من عام 2019 قبل جائحة كورونا وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة كوريا للسياحة.

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وبحسب الدول، جاءت اليابان في المركز الأول من حيث عدد السياح، حيث وصل 128 ألف سائح ياباني إلى كوريا الجنوبية بزيادة 5651% عن نفس الشهر من العام الماضي، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب".

وبلغ عدد السياح الأميركيين 109 آلاف في أبريل بزيادة 252% عن نفس الفترة من العام السابق لتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية، وتليها الصين بـ106 آلاف بزيادة 936% خلال نفس الفترة.

وجاءت تايوان في المركز الرابع بـ77 ألفاً، وتايلاند بـ 54 ألفاً، وفيتنام بـ41 ألفاً.

واحتلت هونغ كونغ وتايوان المرتبتين الأولى والثانية من حيث نسبة الزيادة، حيث ارتفع عدد السياح القادمين من الدولتين بنسبتي 27.141% و15.185% على التوالي.

وأشار التقرير كذلك إلى أن عدد المسافرين الكوريين الجنوبيين إلى الخارج ارتفع في الشهر الماضي بمقدار 596% على أساس سنوي إلى 1.49 مليون كوري.