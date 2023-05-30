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صورة عامة للكرملين في موسكو - رويترز
جانب من مدينة موسكو (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

مسؤول: لا إلغاء أو تأجيل لأي رحلات في مطارات موسكو بعد هجوم بالمسيرات

إسقاط عدد من المسيرات المتوجهة نحو موسكو قبل وصولها إلى المدينة

دبي - العربية.نت
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أعلن حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، عن استمرار حركة الملاحة الجوية طبيعية ولا إلغاء أو تأجيل لأي رحلات في مطارات موسكو.

وتضرر العديد من المباني في العاصمة الروسية موسكو جراء هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، نقلاً عن وكالة "تاس" الروسية.

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وقال فوروبيوف عبر قناته على "تليغرام": "سمع صباح اليوم سكان بعض مناطق مقاطعة موسكو أصوات انفجارات، وكانت نتيجة استجابة دفاعاتنا الجوية، لقد أسقطت عددا من المسيرات قبل وصولها إلى موسكو".

وطلب الحاكم من سكان المقاطعة التزام الهدوء، مشيراً إلى أن "جميع هيئات الطوارئ قيد العمل".

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