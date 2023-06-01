المغرب في صدارة البلدان الأكثر جذباً للسياح الأجانب

أرظهر تقرير صدر حديثاً أن المغرب في صدارة قائمة البلدان الأكثر جذباً للسياح الأجانب، بسبب ملاءمة أسعار الخدمات، بالإضافة إلى بنيته التحتية العصرية والمناظر الطبيعية التي يزخر بها.

وقال موقع "ترافل أوف باث" الأميركي، إن المغرب عرف توافد نحو 3 ملايين سائح خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام 2019، وارتفاع قياسي بلغ أكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

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ووفقاً للمصدر، فإن "السياح الذين يزورون المغرب يعودون إليه، خاصة الإسبان والإيطاليين والبريطانيين والأميركيين منهم". ويفسر الموقع الزيادة في أفواج السياح بـ"التنوع والثراء الثقافيين للمغرب والأسعار المعقولة للخدمات التي يوفرها للسياح، إضافة إلى تقاطع تاريخ هذا البلد مع تاريخ الجنوب الأوروبي"، وفق ما نشرته "هسبريس".

ونقل المصدر عن الخبير السياحي المغربي، الزبير بوحوت، أن "رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا ساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية"، مضيفا أن المغرب ينافس الآن لاسترجاع الأفواج الكبيرة من السياح التي فقدها خلال فترة الإغلاق.

وتابع بوحوت أن البيانات تظهر أن "المغرب تم البحث عنه على غوغل، خلال شهر واحد فقط أكثر من 13 مليون مرة، وهو ما يظهر تصدره كوجهة سياحية عالمية".