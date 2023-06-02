"أفيليس" السعودية تشتري 13 طائرة من "أفالون" العالمية

اشترت شركة تمويل وتأجير الطائرات "أفيليس"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، 13 طائرة من الشركة العالمية "أفالون".

وأطلق صندوق الاستثمارات شركة "أفيليس"، في العام المنصرم، والتي ستعمل على توسيع عملياتها التشغيلية بما يتيح الاستفادة من فرص التوسع المباشر، من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء من الشركات المصنِّعة.

مادة اعلانية

ووفق بيان صادر يوم الخميس، تشمل الاتفاقية بين الشركتين 7 طائرات ضيقة البدن من طراز "إيرباص 320 نيو"، و"بوينغ 737 ماكس 8"، وأُخرى واسعة البدن تتضمن طائرتين من طراز "إيرباص 330 نيو".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أفيليس، فهد السيف، إن الشركة عملت على توسيع عملياتها التشغيلية والتطويرية، بهدف تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة التي يجري تصنيعها من قِبل كبرى الشركات الرائدة في العالم، وبالتأكيد فإن هذه الاتفاقية الدولية المهمة مع شركة التأجير العالمية (أفالون)، ستتيح لنا مزيداً من فرص التوسع المباشر، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط".

وتخطط "أفيليس" لتعزيز مساعيها بقطاع تأجير الطائرات، وسلسلة القيمة للسعودية، وتسهيل دخولها في سوق تأجير الطائرات.

وذكر البيان أن "أفيليس" بصفتها مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستسهم خبرات الأخير الاستثمارية، إضافة لموازنته المالية القوية، في تمكين الشركة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات.