طيران
إشعار هام من "الخطوط المغربية" بشأن الرحلات الجوية إلى فرنسا
الإضرابات في فرنسا تتسبب في إلغاء رحلات طيران
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أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن إلغاء جديد لبعض رحلاتها من وإلى فرنسا، بسب إضراب النقابات في فرنسا.
وقالت الشركة المغربية في إعلان هام على "تويتر" أنه: "نظرًا لإشعار الإضراب يوم 6 من يونيو للخدمة المدنية، الذي نشرته نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية، فإننا مضطرون إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى فرنسا".
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وتسببت الإضرابات المستمرة في فرنسا في إرباك حركة الطيران المحلية والدولية من وإلى فرنسا.
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