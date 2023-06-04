إشعار هام من "الخطوط المغربية" بشأن الرحلات الجوية إلى فرنسا

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن إلغاء جديد لبعض رحلاتها من وإلى فرنسا، بسب إضراب النقابات في فرنسا.

وقالت الشركة المغربية في إعلان هام على "تويتر" أنه: "نظرًا لإشعار الإضراب يوم 6 من يونيو للخدمة المدنية، الذي نشرته نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية، فإننا مضطرون إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى فرنسا".

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وتسببت الإضرابات المستمرة في فرنسا في إرباك حركة الطيران المحلية والدولية من وإلى فرنسا.