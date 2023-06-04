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طيران

إشعار هام من "الخطوط المغربية" بشأن الرحلات الجوية إلى فرنسا

الإضرابات في فرنسا تتسبب في إلغاء رحلات طيران

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن إلغاء جديد لبعض رحلاتها من وإلى فرنسا، بسب إضراب النقابات في فرنسا.

وقالت الشركة المغربية في إعلان هام على "تويتر" أنه: "نظرًا لإشعار الإضراب يوم 6 من يونيو للخدمة المدنية، الذي نشرته نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية، فإننا مضطرون إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى فرنسا".

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وتسببت الإضرابات المستمرة في فرنسا في إرباك حركة الطيران المحلية والدولية من وإلى فرنسا.

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