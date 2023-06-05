اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
طيران

"أياتا" يتوقع أن تحقق شركات الطيران 10 مليارات دولار أرباحا في 2023

تعادل ضعف توقعاته السابقة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي"أياتا" أن شركات الطيران تتوقع نقل 4.35 مليار راكب حول العالم خلال العام الجاري، وهو قريب من المستوى القياسي المسجّل في عام 2019 قبل انتشار الجائجة، البالغ 4.54 مليار راكب.

وأفاد "الاتحاد الدولي للنقل الجوي" أن هذا التعافي يأتي مع إعادة الصين فتح حدودها، وتوقع أن تحقق شركات الطيران أرباحا قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار في 2023، أي ما يعادل ضعف توقعاته السابقة.

مادة اعلانية

وخفض "أياتا" تقديراته لخسائر عام 2022 بنسبة 50% إلى 3.6 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يتمسك الأمير هاري بدعواه ضد "ميرور"؟ لماذا يتمسك الأمير هاري بدعواه ضد "ميرور"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط