"أياتا" يتوقع أن تحقق شركات الطيران 10 مليارات دولار أرباحا في 2023

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي"أياتا" أن شركات الطيران تتوقع نقل 4.35 مليار راكب حول العالم خلال العام الجاري، وهو قريب من المستوى القياسي المسجّل في عام 2019 قبل انتشار الجائجة، البالغ 4.54 مليار راكب.

وأفاد "الاتحاد الدولي للنقل الجوي" أن هذا التعافي يأتي مع إعادة الصين فتح حدودها، وتوقع أن تحقق شركات الطيران أرباحا قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار في 2023، أي ما يعادل ضعف توقعاته السابقة.

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وخفض "أياتا" تقديراته لخسائر عام 2022 بنسبة 50% إلى 3.6 مليار دولار.