260 مليون ريال تمويلات من صندوق التنمية السياحي لـ11 مشروعا بالسعودية

اعتمد صندوق التنمية السياحي السعودي في الربع الأول من عام 2023 تمويلات تجاوزت 260 مليون ريال لـ11 منشأة سياحية لتشجيع الاستثمارات في المملكة وجذبها وفقاً لما ذكره الصندوق فى تدوينة على حسابه بموقع "تويتر".

وفي 12 يونيو من العام الماضي أطلق صندوق التنمية السياحي، برنامج التمويل السياحي، والمصمم لتوفير الحلول المميزة والمنتجات التمويلية الميسّرة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من أجل تمكينها من الاستفادة من الفرص الواعدة بمختلف مجالات السياحة.

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ووقع الصندوق بمقره بالرياض اتفاقية تمويل مع البنك العربي الوطني، في إطار جهود الصندوق لتعزيز الفرص السياحية في الوجهات الرئيسية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعظيم الأثر المجتمعي للمشاريع السياحية التنموية في المملكة.

أعلن صندوق التنمية السياحي يوم الأربعاء 18 مايو 2023، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق "راديسون" لتطوير عدد من مشاريع الضيافة والسياحة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يتم إعلان أول المشاريع بالنصف الثاني من عام 2023.

وستشهد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين تطوير عدة عقارات تتضمن فنادق ومنتجعات وشققًا فندقية، وغيرها من منشآت الضيافة،بهدف تعزيز العروض السياحية في المملكة.

وسيتم تطوير هذه المشاريع على مدى السنوات القادمة في الوجهات المستهدفة بحسب الاستراتيجية الوطنية السعودية للسياحة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وسيجري التنفيذ تحت علامات التابعة لمجموعة "راديسون"، وذلك بالاتفاق بين الأطراف المعنية، ويذكر أنه تم بالفعل البدء بالعمل على الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وفق وكالة الأنباء السعودية.