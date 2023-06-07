ألمانيا: تدريبات "إير ديفندر 23" ستعطل رحلات الطيران الأسبوع المقبل

توقعت ألمانيا، حدوث اضطراب في رحلات الطيران مع انطلاق تدريبات "إير ديفندر 23" الأسبوع المقبل.

وقالت السفيرة الأميركية في ألمانيا، إن بلادها ستشارك بـ 2000 جندي و100 طائرة في تدريبات "إير ديفندر 23".

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وتستعد ألمانيا لاستضافة أكبر تدريبات انتشار جوي في تاريخ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسبما قال مسؤولون ألمان وأميركيون.

وتعد التدريبات استعراضا للقوة وتهدف لتشجيع الحلفاء وترهيب الخصوم المحتملين مثل روسيا.

تشهد تدريبات (إير ديفندر23) التي ستبدأ الأسبوع المقبل مشاركة 10 آلاف جندي و250 طائرة من 25 دولة ستعمل علي محاكاة صد هجوم على دولة عضو في الناتو، نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس".

سترسل الولايات المتحدة وحدها 2000 جندي من الحرس الوطني الجوي وحوالي 100 طائرة للمشاركة في التدريبات.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى ألمانيا إيمي غاتمان: "هذه التدريبات ستكون مثيرة لإعجاب أي شخص يشاهدها."

وأضافت: "ستظهر التدريبات بما لا يدع مجالا للشك مرونة وسرعة قواتنا الحليفة في الناتو. سأكون مندهشة للغاية إذا لم يلاحظ أي زعيم عالمي ما ستظهره التدريبات من قوة وروح هذا التحالف".

وقالت: "وهؤلاء الزعماء يشملون بالطبع السيد بوتين."

في حين أن التدريبات، التي تقودها ألمانيا، مخطط لها منذ عام 2018، دفع الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي الناتو إلى الاستعداد بشكل جدي لاحتمال شن هجوم على أراضي دوله.

وتشارك السويد، التي تأمل في الانضمام إلى الحلف، واليابان في التدريبات أيضا.