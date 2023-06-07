أميركا توقف حركة الطيران جزئيا إلى نيويورك بسبب حرائق كندا

أعلن الطيران المدني الأميركي، عن توقف جزئي لحركة الطيران لنيويورك بسبب دخان حرائق كندا.

وغطت حرائق الغابات الشديدة في كندا شمال شرق الولايات المتحدة وأجزاء من شرق كندا، ما أدى لتحول الهواء إلى اللون الرمادي، وحذرت السلطات السكان المعرضين للخطر بضرورة البقاء داخل منازلهم.

مادة اعلانية

وأخلت السلطات الكندية أكبر مدينة في مقاطعة كيبيك شمالي البلاد، حيث عمل رجال الإطفاء على مكافحة تهديد الحرائق الخارجة عن السيطرة في مجتمعات نائية بمناطق شمالية وشمالية غربية بالمقاطعة.

ذكرت وكالة مكافحة حرائق الغابات بالمقاطعة أن أكثر من 150 حريق غابات اشتعلت يوم الثلاثاء، بينها أكثر من 110 حرائق اعتبرت خارجة عن السيطرة.

وشعر شكان أماكن بعيدة مثل مدينة نيويورك ونيو إنغلاند بآثار مئات حرائق الغابات في كيبيك، ما أدى لشعورهم بتهيج في الحلق.

وأصدرت السلطات أمر إجلاء لمنطقة شيبوغاماو في كيبيك يوم الثلاثاء، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 7500 نسمة في منطقة نائية بالمقاطعة.

وقالت السلطات إن عملية الإجلاء جارية، ووعدت بمزيد من التفاصيل يوم الأربعاء.

وصرح رئيس الوزراء المقاطعة، فرانسوا ليغو، للصحفيين ”بالطبع نتابع الوضع من ساعة لأخرى. إذا نظرنا إلى الوضع في كيبيك ككل، فهناك العديد من الأماكن التي لا يزال الوضع فيها مقلقا".