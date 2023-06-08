الأردن يسعى للتعاون مع السعودية فى القطاع السياحي

بحث وزير السياحة والآثار الأردني، مكرم القيسي، مع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أمس الأربعاء، سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في المجال السياحي، وتشجيع السياحة البينية.

وجاءت مباحثات الوزيرين على هامش الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط المُنعقد بالبحر الميت.

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وناقش الجانبان، مواضيع متعلقة بالشأن السياحي بين البلدين، أهمها تعزيز مذكرات التفاهم لما يرتقي له طموح البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، ودراسة إطلاق برامج سياحية مشتركة، والتسويق والترويج السياحي المشترك وفقا لوكالة الأنباء الأردنية"بترا".

وأكد القيسي أهمية تكثيف الجهود بين الطرفين في المجالات السياحية، والعمل المشترك للنهوض بالقطاع السياحي في الأردن والسعودية.