بريطانيا تطلق تأشيرة زيارة لمواطني 7 دول عربية بـ 10 جنيهات فقط

أعلنت الحكومة البريطانية عن إتاحة تصريح تأشيرة زيارة إلكترونية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تبلغ تكلفته 10 جنيهات إسترلينية فقط.

وقالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، على موقع التواصل "تويتر"، إنه من خلال خفض تكاليف ومتطلبات تأشيرة الزيارة الإلكترونية سيتمكن الزائرون من دول الخليج والأردن من زيارة بريطانيا بأقل تكلفة وسهولة، وسيكون مواطنو تلك الدول أول المستفيدين من هذا التصريح.

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ويتيح النظام الجديد لمواطني هذه الدول زيارة المملكة المتحدة عدة مرات على مدى سنتين، هذا مقارنة بمبلغ 30 جنيها الذي يدفعه مواطنو دول الخليج حاليا لزيارة المملكة المتحدة بموجب النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة المعمول به حاليا، ومبلغ 100 جنيه الذي يدفعه المواطنون الأردنيون للحصول على تأشيرة زيارة.

ويبدأ تطبيق نظام تصريح الزيارة الإلكتروني على المواطنين القطريين في أكتوبر 2023، وعلى مواطني سائر دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في فبراير 2024، قبل التوسع في تطبيقه في أنحاء العالم على امتداد سنة 2024.

كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من السنة الحالية بدء العمل بنظام تصريح الزيارة الإلكتروني الجديد في سياق سعيها لرقمنة منافذ حدود المملكة المتحدة بحلول سنة 2025 لتعزيز أمن الحدود وتجربة الزائرين القادمين عبرها.

وتصريح الزيارة الإلكتروني عبارة عن تصريح رقمي للمسافرين الزائرين إلى المملكة المتحدة أو العابرين من خلال أراضيها الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للزيارات القصيرة، أو الذين لا يحملون حاليا تأشيرة بريطانية أخرى.

ويمثل الزائرون من دول الخليج لهم أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد البريطاني، حيث زار المملكة المتحدة ما يربو على 790 ألف زائر من دول الخليج في السنة الماضية وأنفقوا ملياري جنيه إسترليني أثناء إقامتهم فيها.

والانتقال إلى نظام تصريح الزيارة الإلكتروني يعني إلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وبالتالي المساواة بينهم وبين زائرين آخرين، مثلا من الولايات المتحدة وأستراليا، بمتطلبات زيارة المملكة المتحدة.

وستكون عملية تقديم طلب الحصول على تصريح الزيارة الإلكتروني رقمية بالكامل باستخدام تطبيق هاتفي. لتقديم الطلب، يحتاج المسافرون تقديم تفاصيل شخصية وبيومترية، مثل تقديم صورة رقمية والرد على عدد من الأسئلة المناسبة.