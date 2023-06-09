استئناف رحلات الطيران بين ووهان وطوكيو اعتبارا من يوليو

سيجري استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين مدينة ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي وسط الصين، والعاصمة اليابانية طوكيو، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وستستأنف أولى رحلات النقل الجوي للركاب من ووهان إلى اليابان بعد أن حسنت الصين إجراءات الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

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وسيجري تشغيل هذا الخط مرتين في الأسبوع، في أيام الثلاثاء والسبت، وفقا لما أعلنت شركة طيران شرق الصين في ووهان.

وقالت شركة مجموعة مطارات هوبي إن مطار ووهان تيانخه الدولي سيشهد استئناف المزيد من الرحلات على التوالي، بما في ذلك خطوط الطيران من ووهان إلى أوساكا وسيدني ولندن.