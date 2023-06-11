السعودية ترصد 800 مليار دولار استثمارات بالقطاع السياحي خلال 10 سنوات

أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن الوزارة وضعت خططاً لقطاع السفر والسياحة تمثل 3% من سوق العمل، مبيناً أن السياحة في المملكة حققت نمواً في الناتج المحلي بنسبة 4.45%، والمملكة ستستثمر أكثر من 800 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة.

وأفاد خلال مشاركته في مؤتمر الأعمال العربي الصيني، أن السائح يستطيع الآن الحصول على التأشيرات السياحية إلكترونيًا، ومنذ إطلاق مبادرات السياحة تم السماح لـ 49 دولة بالحصول على التأشيرة الإلكترونية، كما أن هناك الكثير من الدول العربية تعمل باجتهاد لزيادة إسهاماتها في قطاع السفر والسياحة.

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أشار إلى أن من يملك تأشيرة "شنغن" أو تأشيرة دخول أوروبا يمكنه من خلال قنوات التواصل المختلفة مع جميع الجهات، تقديم الطلبات عبر الإنترنت بكل سهولة، وفقا لـ"واس".

وأوضح أن القطاع السياحي في المملكة من أهم المحاور الرئيسة في رؤية المملكة 2030، و منطقة الشرق الأوسط هي الأسرع تعافيًا من الجائحة بين المناطق الخمس الرئيسة ما أسهم في نمو قطاع السياحة والسفر العالمي.

وذكر أن القطاع السياحي أسهم في توفير الفرص الوظيفية، وتعزيز التنمية المستدامة والاجتماعية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والجهود المشتركة لدعم القطاع السياحي.