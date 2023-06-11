الكويتيون يصرفون 13 مليار دولار على السياحة خلال 2022

قفز إنفاق الكويتيين على السفر بنحو 70% العام الماضي، ليبلغ 4.025 مليار دينار (نحو 13.13 مليار دولار) مقارنة بـ2.369 مليار أُنفقت في 2021، وذلك وفقاً لبيانات أصدرها بنك الكويت المركزي.

وبلغ إجمالي الإنفاق على السفر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 3.1499 مليار دينار، ما يعني أن الكويتيين صرفوا نحو 875.1 مليون دينار على السفر خلال الربع الأخير من 2022 بانخفاض 25.69% عما أنفقوه في الربع الثالث من العام الماضي، والبالغ 1.177 مليار دينار، وبارتفاع 15.77% مقارنة بما صرفوه على السفر في الربع الرابع من 2021، والبالغ 755.9 مليون دينار.

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وعلى أساس نصف سنوي، بلغ إنفاق الكويتيين على السفر في النصف الأول من العام الماضي نحو 1.972 مليار دينار بزيادة بلغت 79.3% مقارنة بمستوى إنفاقهم في الفترة ذاتها من 2021، والبالغ 1.1 مليار.

أما في النصف الثاني من 2022 فبلغ الإنفاق على السفر نحو 2.052 مليار دينار، مرتفعاً بنحو 4.1% مقارنة بمستواه في النصف الأول من العام نفسه، وبـ61.7% مقارنة بمستواه في النصف الثاني من 2021، والبالغ 1.269 مليار دينار.