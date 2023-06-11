"الطيران المدني" يوقع عقدا لتطوير أنظمة الملاحة في مطار الكويت الدولي

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، اليوم الأحد، عن إبرام عقداً مع شركة "ليوناردو الإيطالية" لتركيب رادارين جديدين ضمن خطتها لتطوير أنظمة الملاحة الجوية بمطار الكويت بـ6.68 مليون دينار بمدة تنفيذ 950 يوما.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الطيران المدني سعد العتيبي، إن العقد يأتي ضمن خطة الإدارة لتطوير أنظمة الملاحة الجوية وأنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي.

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وأشار العتيبي أن المشروع يتضمن نظاما لمراقبة وتنظيم حركة الطيران الجوية ضمن حدود المجال الجوي للبلاد ما يساهم في تنظيم حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار وزيادة الإجراءات للمحافظة على سلامة وتنظيم الحركة الجوية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف أن النظام يقوم أيضا بإرسال الإشعارات إلى شاشات الأجهزة المتواجدة في الغرف الخاصة بالمراقبين الجويين ما يساعدهم على التحقق وتحديد مواقع الطائرات على شاشات (أيه تي أم) مع إظهار معلومات تحدد هوية الطائرات وارتفاعاتها ورمز حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن العقد ينص على تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني لمجموعة تتألف من نظام رادار المراقبة الأول "أيه إس آر1" ونظام رادار المراقبة الثاني "أيه إس آر2" في المطار.

وأوضح أن الرادار الأول يقوم بقياس المدى الطويل فقط في حين أن الرادار الثاني يقوم بقياس المدى القصير والمدى الطويل لمسافة 250 ميلا جويا، مؤكداً اتخاذ الادارة لجميع الإجراءات اللازمة لطرح العقد عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد أن تم أخذ موافقة الجهات الرقابية والمعنية في الدولة.