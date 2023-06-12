أيام ذهبية لشركات الطيران.. توقعات بزيادة أسعار التذاكر هذا الصيف!

تشير التوقعات إلى أن العطلة الصيفية هذا العام ستؤذي جيوب المسافرين فيما تشكل انفراجة لشركات الطيران بعد الخسائر الناتجة عن إغلاقات كورونا. بينما تبقى المطارات عالقة بين ازدياد عدد المسافرين وعدم القدرة المالية على مواكبة الطلب الكبير.

بحسب تصريح الرئيس التنفيذي لشركة "RayanAir" مايكل أوليري لصحيفة "التلغراف"، فإن متوسط أسعار التذاكر في جميع أنحاء أوروبا ارتفع بنسبة 20% في عام 2022، وأنه يتوقع هذا الصيف أن تقفز الأسعار مرة أخرى بالقدر نفسه تقريبا.

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ووفقا لمدير السفر في "American Express Global Business Travel"، فإن الرحلة من نيويورك إلى هونغ كونغ في الدرجة الاقتصادية تكلف ضعف ما كانت عليه في عام 2019 وما يقرب من الثلث أكثر من العام الماضي.

والسبب هو أن شركات الطيران لديها عدد أقل من المقاعد المتاحة حاليا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة بسبب اتجاه أطلق عليه اسم "السفر الانتقامي" حيث يخطط الناس لرحلات أطول في صيف 2023.

وترجم هذا إلى عوائد جاءت ضعف التوقعات حيث سجلت شركة "IAG" المالكة للخطوط الجوية البريطانية أرباحا فصلية أفضل من المتوقع ورفعت توقعاتها للعام بأكمله. كما أعلنت "طيران الإمارات" و"الخطوط الجوية السنغافورية" تحقيق أرباح قياسية أيضاً.

وبحسب "IATA" ضاعفت شركات الطيران العالمية توقعات أرباحها لعام 2023 إلى 9.8 مليار دولار من 4.7 مليار دولار.

بالتالي، تبدو الصورة إيجابية لشركات الطيران، ولكن بحسب مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ فإن الزيادة الحادة في أسعار تذاكر الطيران تعيق تعافي النظام البيئي للطيران بأكمله وخصوصاً المطارات، فقد خسر العديد من المساهمين في المطارات أموالهم لمدة 10 فصول متتالية إذ لا تزال المطارات تفتقر إلى المرونة لرفع أسعار الرسوم والتعريفات.

في هذا السياق، حذر مطار "هيثرو" في لندن من الخسائر المستمرة وامتنع عن دفع الأرباح للمساهمين.

وكانت قد اشتدت الخلافات المتكررة حول رسوم الهبوط بالمطار في أعقاب كورونا، إذ تلقت شركات الطيران المزيد من الدعم المالي المباشر ولديها الآن الحرية في رفع الأسعار بسرعة. بينما تواصل المطارات ضخ الموارد في منشآتها من توسعات وتمديد المدارج، والأتمتة وتركيب أجهزة مسح متطورة دون الحصول على استثمارات اضافية.

وقال نائب الرئيس في "ICF" المختصة بأبحاث السفر والضيافة صمويل إنجل: "بالنسبة للمطارات، يأتي 60% من إيرادات المطارات من رسوم الهبوط، بينما بالنسبة لشركات الطيران، تمثل رسوم المطار جزءا صغيرا من إجمالي تكاليفها عادة في حدود 5-6%".