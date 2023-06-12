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طيران الرياض

"طيران الرياض" يكشف عن هويته البصرية والفئة الأولى من تصميم الأسطول

الشركة تخطط لربط العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم

دبي - العربية.نت
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حلق طيران الرياض، اليوم الاثنين، في سماء العاصمة السعودية، وذلك قبل أيام من أول مشاركة دولية للناقل الجوي الجديد في معرض باريس الجوي، والذي ينطلق الاثنين المقبل.

وقامت الطائرة بالتحليق على ارتفاع منخفض في سماء الرياض، مروراً بأبرز معالمها مثل مركز الملك عبد الله المالي والبوليفارد.

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وكشف طيران الرياض عن تصميم هويته، وعن الفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته.

"طيران الرياض" يعلن انطلاق رحلاته اعتبارا من عام 2025 سياحة وسفر طيران "طيران الرياض" يعلن انطلاق رحلاته اعتبارا من عام 2025

ويخطط طيران الرياض لربط العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم.

وتعد شركة "طيران الرياض" ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة لرفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالميا.

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