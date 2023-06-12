"طيران الرياض" يكشف عن هويته البصرية والفئة الأولى من تصميم الأسطول

حلق طيران الرياض، اليوم الاثنين، في سماء العاصمة السعودية، وذلك قبل أيام من أول مشاركة دولية للناقل الجوي الجديد في معرض باريس الجوي، والذي ينطلق الاثنين المقبل.

وقامت الطائرة بالتحليق على ارتفاع منخفض في سماء الرياض، مروراً بأبرز معالمها مثل مركز الملك عبد الله المالي والبوليفارد.

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وكشف طيران الرياض عن تصميم هويته، وعن الفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته.

ويخطط طيران الرياض لربط العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم.

وتعد شركة "طيران الرياض" ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة لرفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالميا.