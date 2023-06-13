إرساء تشغيل وصيانة مطار الكويت الجديد على 6 شركات عالمية

وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على طرح تشغيل الخدمات وتحسينها في مطار الكويت الدولي الجديد، إضافة إلى أعمال الصيانة العامة على 6 شركات عالمية، بواقع شركة من تركيا وشركتين من ألمانيا وشركة واحدة من كل من أيرلندا وكوريا والهند.

وتفصيلياً، وافق الجهاز بأغلبية أعضائه على طرح المناقصة على تلك الشركات الست، على أن يتولى الجهاز إجراءات طرح ممارسة تشغيل إدارة وتحسين خدمات التدريب وصيانة وتطوير مبنى الركاب "T2" وساحات الطائرات التابعة.

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ويشمل العقد كذلك عمل الإدارة المؤسسية للتشغيل والصيانة المركزية للمطار ومباني الركاب والمرافق التشغيلية والخدماتية التابعة له، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

والشركات التي ستتولى مهمات التشغيل والصيانة هي: شركة "تاف" التركية، وشركة "ميونيخ" الألمانية، وشركة "فرابورت" الألمانية، وشركة "دبلن" الأيرلندية، وشركة "إنشيون" الكورية، وشركة "جي إم آر" الهندية، وفقاً للصحيفة.