مطار "هواري بومدين" يسجل 1.7 مليون مسافر من وإلى الجزائر في الثلث الأول من العام

بلغ عدد المسافرين عبر مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية "الجزائر" نحو 1.7 مليون مسافر خلال الثلث الأول من سنة 2023، عبر قرابة 17.5 ألف رحلة محلية ودولية.

وقال مصدر بالمديرية العامة للجمارك، إن مفتشية أقسام الجمارك بمطار هواري بومدين-مسافرين سجلت خلال الثلث الأول من السنة الجارية عبر الرحلات المحلية، خروج نحو 270 ألف مسافر، ودخول أكثر من 276 ألف مسافر.

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أما بالنسبة للرحلات الدولية، فسجلت المفتشية، وهي مكتب جمارك متخصص في معالجة المسافرين وأمتعتهم، خروج أزيد من 640 ألف مسافر، ودخول نحو 511 ألف مسافر فى نفس الفترة وفقا لوكالة أنباء الجزائر.

وبلغ المعدل اليومي للمسافرين المعالجين عند الخروج 7100 مسافر، و5680 مسافرا عند الدخول.

وخلال سنة 2022، فاق عدد المسافرين 6.328 مليون مسافر بين رحلات محلية بلغ عدد المسافرين عليها 2.11 مليون مسافر ما بين دخول وخروج، أما الرحلات الدولية فتجاوز عدد المسافرين بها 4 ملايين مسافر ما بين دخول وخروج.

فيما بلغ المعدل اليومي للمسافرين المعالجين عند الخروج 5800 مسافر، و5700 مسافر عند الدخول.

وخلال الثلاثي الأول من السنة، بلغ عدد الرحلات نحو 17.5 ألف رحلة بين دخول وخروج، موزعة على قرابة 8 آلاف رحلة محلية، ونحو 9500 رحلة دولية، وبمعدل يومي للرحلات المعالجة، بلغ 52 رحلة عند الخروج، و53 عند الدخول.

أما خلال 2022، فناهز عدد الرحلات عبر مطار هواري بومدين 58 ألف رحلة بين دخول وخروج (حوالي 29.5 ألف رحلة دولية و28.2 ألف رحلة محلية)، مقابل أكثر من 4 آلاف رحلة دولية فقط عام 2021 بسبب الجائحة.

وبالنسبة للمعدل اليومي للرحلات المعالجة سنة 2022، فقدر بنحو 41 عند الخروج و40 عند الدخول.