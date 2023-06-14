ارتفاع نسبة إشغال الفنادق "في فاس".. والأوروبيون الأكثر توافداً

يراهن مهنيو السياحة والمستثمرون في مشاريع وحدات السكن السياحي والمطاعم في مدينة فاس المغربية، على موسم الصيف هذا العام، لإنعاش القطاع ورفع المداخيل بشكل غير مسبوق، كما يظهر مع أولى بشائر الموسم.

وبحسب خبراء في قطاع السياحة، فإن تحقيق أرقام قياسية في عدد ليالي المبيت والمكوث وارتفاع أعداد السياح المغاربة والأجانب يتوقع له أن يشهد انتعاشاً هذا الموسم، خاصة مع إطلاق حملة "مرحبا" لاستقطاب المغاربة المقيمين في أوروبا، حسب صحيفة "الصباح" المغربية.

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ووفقاً للصحيفة فإن السياح الأوربيين هم الأكثر توافداً على المدينة، كما أن فنادق 4 نجوم هي الأكثر استقطاباً للزائرين.

يشار إلى أن ليالي المبيت بالوحدات السياحية المصنفة في مدينة فاس سجلت ارتفاعاً بنسبة 71% خلال سنة 2022، مقارنة مع عام 2021.