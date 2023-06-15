"مصر للطيران" تطلق منظومة للاتصال المباشر بوكلاء السياحة

أطلقت شركة مصر للطيران منظومة قنوات التوزيع الجديدة NDC" EGYPTAIR Retailing System" والتي تهدف إلى الاتصال المباشر بشكل أكثر تطورًا مع وكلاء السياحة داخل وخارج مصر.

وقال المهندس يحيي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن المشروع يهدف إلى زيادة فرص عرض وبيع منتجات الشركة وخدماتها الإضافية بشكل أفضل مما هو عليه الآن، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA»، كما تتيح المنصة الخاصة بمصر للطيران تقديم جميع الخدمات ذات المحتوى المتنوع مثل عرض صور أو فيديوهات بجودة وتقنية عالية، بجانب عرض مواعيد الرحلات وأسعارها، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

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ويعزز برنامج"«NDC" أيضًا من قدرة التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر "B2B" سواء شركات السياحة المعتمدة "IATA" أو غير المعتمدة "Non IATA".