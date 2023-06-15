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البتراء (رويترز)
البتراء (رويترز + أرشيف)
سياحة

الأردن.. 68.4% ارتفاع الدخل السياحي في أول 5 أشهر من 2023

بلغ 2.8 مليار دولار مدفوعاً بارتفاع عدد السياح

دبي - العربية.نت
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حقّق الدخل السياحي في الأردن خلال شهر مايو/أيار من عام 2023 نمواً نسبته 27.8%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 433.7 مليون دينار أردني، (نحو 611.7 مليون دولار)، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

أما خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2023، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي قد حقق ارتفاعاً بنسبة 68.4% ليبلغ نحو 2.03 مليار دنيار ( نحو 2.8 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى 2.483.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 69.0%.

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وجاء الارتفاع نتيجة لتزايد عدد سياح المبيت إلى 20.44.0 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 62.4%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 108.0%، وفق صحيفة "الغد" الأردنية.

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وأشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر مايو أيارمن العام 2023 بما نسبته 6.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 93.6 مليون دينار (132.0 مليون دولار).

أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 48.1% ليبلغ 493.7 مليون دينار (696.3 مليون دولار).

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