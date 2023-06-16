الإمارات تتطلع لاستقبال أكثر من مليون سائح روسي هذا العام

قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، إن السياحة تطورت بين روسيا والإمارات، معبرا عن تطلع بلاده إلى استقبال أكثر من مليون سائح روسي هذا العام، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

والتقى الشيخ محمد بن زايد في سان بطرسبرغ اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

مادة اعلانية

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الزعيمين استعرضا أيضا "مسار العلاقات الإماراتية الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأكد الشيخ محمد على "نهج الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية والحلول السياسية للنزاعات والصراعات، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية"، بحسب الوكالة.