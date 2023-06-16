السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليا وعالميا، ثم الدعم غير المحدود من القيادة، فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان يشترط لسفر المواطن إلى الخارج تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، ومن هم أقل من 12 عامًا بشرط وجود تأمين طبي.

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يذكر أن السعودية أعلنت في 13 يونيو 2022، ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.