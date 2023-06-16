اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطارات السعودية مناسبة
عمليات سفر في أحد المطارات السعودية
اقتصاد السعودية

السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

مع استقرار الوضع الوبائي محلياً وعالمياً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليا وعالميا، ثم الدعم غير المحدود من القيادة، فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان يشترط لسفر المواطن إلى الخارج تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، ومن هم أقل من 12 عامًا بشرط وجود تأمين طبي.

مادة اعلانية

يذكر أن السعودية أعلنت في 13 يونيو 2022، ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تواجه معضلة بسبب اليورانيوم الروسي الولايات المتحدة تواجه معضلة بسبب اليورانيوم الروسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط