كيف يمكنك حجز تذاكر طيران رخيصة.. خدعة جديدة يجب إضافتها للقائمة!

إذا شعرت أن تكاليف السفر قد ارتفعت إلى مستويات مذهلة هذا الصيف، فلست وحدك. وفقاً لمؤشر أسعار السفر من "NerdWallet"، كان هناك اتجاه تصاعدي عام في أسعار السفر منذ مارس 2020 على الرغم من الانخفاضات القليلة المرتبطة بالوباء. إذ ارتفعت تكلفة السفر بنسبة 18% حتى أبريل 2023 منذ بداية الوباء، وبنسبة 3% مقارنة بشهر أبريل 2022.

ومع ذلك، وجدت مؤثرون على تطبيق "تيك توك" مؤخراً طريقة لخفض بعض تكاليف السفر هذه، خاصة عندما يتعلق الأمر بحجز الرحلات الجوية. كما لن تضطر حتى إلى تنزيل أي ملحقات للمتصفح أو تثبيت تطبيقات جديدة - كل ما تحتاجه هو الدخول على موقع "غوغل فلايتس".

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كيف تستخدم "Google Flights" للعثور على أرخص تذاكر طيران؟

تعد "خدعة" رحلات الطيران من "غوغل" بسيطة، ولكنها تتطلب بعض المرونة من حيث المكان والوقت الذي ترغب فيه بالسفر.

الخطوة 1: افتح المتصفح واكتب رحلات جوية من غوغل. ستحتاج إلى النقر فوق النتيجة الأولى على الصفحة، والتي ستنقلك إلى صفحة تتيح لك اختيار المكان الذي ستغادر منه ووجهتك وتواريخ السفر.

الخطوة 2: حدد مدينة المغادرة. هذه الخطوة التالية مهمة للغاية والسبب الكامل وراء نجاح هذه الخدعة: سترغب في ترك حقل الوجهة فارغاً. سيؤدي هذا إلى مطالبة غوغل "Flights" بالبحث عن أكثر الأماكن التي يمكن العثور عليها بأسعار معقولة بناءً على النطاق الزمني الذي ستقدمه في الخطوة التالية (بالنسبة لهذه الخطوة، قد تقوم غوغل تلقائياً بملء بعض التواريخ، ولكن يمكنك تجاهلها).

الخطوة 3: انقر على الخريطة أسفل حقول المغادرة والوجهة والتاريخ. سينقلك هذا إلى صفحة تسرد بعض خيارات الرحلات وأسعارها. وستلاحظ أيضاً أنه تم ملء حقل التاريخ تلقائياً لعرض نتائج رحلة عشوائية مدتها أسبوع واحد في الأشهر الستة المقبلة.

يمكنك النقر فوق هذا الحقل لتعديل الإطار الزمني للرحلة التي تناسبك بشكل أفضل. يمكنك اختيار البحث عن رحلات لعطلة نهاية الأسبوع أو أسبوع واحد أو أسبوعين في أي من الاثني عشر شهراً. أو يمكنك أيضاً البحث عن الرحلات بناءً على تواريخ محددة، ولكن هذا قد لا يؤدي إلى نشر النتائج ذات الأسعار المعقولة.

أظهر بعض المؤثرون على "تيك توك" الذين نشروا فيديوهات قصيرة حول هذه الخدعة أنهم يجدون رحلات إلى كانكون مقابل 270 دولاراً ولاس فيغاس مقابل 94 دولاراً. يمكنك أيضاً النقر على الخريطة وسحبها إلى أجزاء أخرى من العالم لعرض أسعار تذاكر الطائرات للبلدان الأخرى.

لمن هذه الميزة أفضل؟

تطلب هذه الخدعة أن تكون مرناً مع وجهتك والتواريخ التي ترغب في السفر فيها. لذلك، إذا كان لديك فقط أطر زمنية محددة للغاية، أو أماكن بعينها، فقد لا تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من نصيحة السفر هذه.

ما هي بعض الطرق الأخرى لتوفير المال على السفر؟

إذا لم تتمكن من استخدام ميزة "رحلات جوية من غوغل" لتوفير أموال طائلة على تذكرة السفر جواً، فلا تزال هناك بعض الطرق الأخرى لتوفير أكبر قدر ممكن في رحلتك ككل.

احجز بالنقاط والأميال

ربما يكون استخدام أي نقاط وأميال جمعتها هو أفضل طريقة لتوفير المال على السفر حيث يمكنك تقليل التكاليف التي تدفعها من جيبك بشكل كبير للرحلات والإقامة. هذا صحيح بشكل خاص عندما تكون الرحلات الجوية وأماكن الإقامة أكثر تكلفة، مثل رحلة اللحظة الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

غالباً ما يتم ربح الجزء الأكبر من النقاط والأميال من خلال المكافأة الترحيبية، والتي تتضمن عادةً إنفاق مبلغ معين من المال في إطار زمني معين من فتح الحساب. ومع ذلك، هناك كلمة تحذير: ستحتاج إلى تجنب إنفاق الكثير بحيث لا يمكنك سداد الرصيد بالكامل كل شهر. هذا لأن حمل الرصيد سينتج عنه رسوم فائدة، مما يجعل مشترياتك أكثر تكلفة بشكل أساسي.

رحلات الترانزيت

على الرغم من أن الرحلات المباشرة مريحة، إلا أن الرحلات ذات التوقف المؤقت "الترانزيت" تكون أقل تكلفة في كثير من الأحيان.

السفر خلال موسم خارج الذروة للوجهة

يأتي تجنب ذروة موسم السفر لوجهتك مع الكثير من الامتيازات. أولاً، قد تكون مناطق الجذب السياحي أقل ازدحاماً وتكلفة مقارنة بالذهاب خلال موسم ذروة السفر. ويمكن أيضاً أن تكون أسعار تذاكر الطيران ميسورة التكلفة خارج موسم الذروة في المدينة.

ولا يتطلب ذلك المرونة من حيث التخطيط فحسب، بل يتطلب أيضاً إجراء بعض الأبحاث الإضافية لمعرفة بالضبط متى تكون خارج موسم الذروة لوجهات معينة.