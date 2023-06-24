دول أوروبية تدعو مواطنيها لتجنب السفر لموسكو بسبب الأوضاع الأمنية

دعت دول أوروبية، اليوم السبت، مواطنيها لتجنب السفر للعاصمة موسكو بسبب الأوضاع الأمنية.

ونصحت وزارة الخارجية الألمانية المسافرين، اليوم السبت، بتجنب السفر إلى روستوف والمناطق المحيطة بها وإلى وسط مدينة موسكو حتى إشعار آخر بسبب الأحداث في روسيا.

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وأضافت الوزارة في تحديث لتوصيات السفر "في موسكو، منشآت الدولة وخصوصا العسكرية، يجب تجنبها. وينبغي تجنب وسط المدينة حتى إشعار آخر. وينبغي اتباع تعليمات السلطات الأمنية الروسية مهما تطلب الأمر".

وبعد إعلان مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، بقيادة يفغيني بريغوجين، العصيان والتمرد، اتسعت دائرة المواجهات مع الجيش الروسي جنوب روسيا، اليوم السبت.

فقد شهد محيط مدينة روستوف القريبة من حدود أوكرانيا، والتي دخلتها بوقت سابق اليوم قوات فاغنر وسيطرت على القيادات العسكرية فيها، تبادلاً لإطلاق النار بين الطرفين.