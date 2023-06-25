5 ملايين مسافر عبر مطارات الإمارات خلال عطلة عيد الأضحي

توقعت بيانات صادرة من مطارات دولة الإمارات أن يصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال ذروة السفر التي بدأت يوم الجمعة 23 يونيو وتستمر حتى مطلع يوليو إلى 5 ملايين مسافر.

و توقعت «مطارات أبوظبي» زيادة كبيرة في حركة السفر قبل عطلة عيد الأضحى المبارك وخلالها، وأن يتجاوز عدد المسافرين 900 ألف شخص من مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة حتى 7 يوليو ، على متن أكثر من 5 آلاف رحلة متجهة إلى 109 وجهات في 59 دولة، وستشهد الأيام 24 و25 يونيو و2 يوليو ذروة السفر بإجمالي 65 ألف مسافر.

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وتوقعت طيران الإمارات استمرار ذروة حركة السفر خلال الأسابيع المقبلة، موضحة أن أعداد المسافرين المغادرين ستصل إلى ذروتها بشكل خاص قبل عيد الأضحى ابتداءً من 24 يونيو وفقاً للحجوزات التي تشير إلى مغادرة أكثر من 80 ألف مسافر في الأيام المزدحمة وفقا لبيانات رصدتها صحيفة "الخليج الإماراتية".

وتوقع مطار دبي الدولي ارتفاع أعداد المسافرين تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك بحيث يستقبل المطار 3.5 مليون مسافر بين 20 يونيو حتى 3 يوليو بمتوسط حركة يومية 252 ألف مسافر.

ومن المتوقع أن تصل الزيادة في أعداد المغادرين أكثر من ربع مليون مسافر بين 23 و25 يونيو، ووفقاً للمطار وصل عدد المسافرين 100 ألف مسافر يوم السبت 24 يونيو، وتوقع أن يكون يوم 2 يوليو الأكثر ازدحاماً تزامناً مع نهاية عطلة العيد، ليتجاوز إجمالي حركة المرور اليومية 305 آلاف مسافر.

وأعلن مطار الشارقة الدولي عن جاهزيته للتعامل مع ارتفاع وتيرة الطلب على السفر خلال ذروة موسم الصيف، مع اتخاذه أعلى مستوى من الإجراءات، بما يضمن تقديم تجربة سفر آمنة، وتوقع أن يشهد موسم السفر هذا الصيف نمواً قياسياً وأن يستقبل المطار أكثر من 4 ملايين مسافر.