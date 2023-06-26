اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطار أميركا مناسبة
مطار في الولايات المتحدة
اقتصاد أميركا

مطار ريغان يعلن عودة وصول الطائرات إلى واشنطن بعد تعليقها

مع استثناء الرحلات من نيويورك إلى العاصمة

واشنطن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مطار ريغان في العاصمة الأميركية واشنطن، عن عودة الرحلات بعد استكمال إصلاح نظام الاتصالات.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أنه تم تعليق وصول الطائرات إلى المطارات في محيط العاصمة الأميركية واشنطن يوم الأحد أثناء إجراء إصلاحات في نظام اتصالات في منشأة للتحكم في مراقبة الرادار.

مادة اعلانية

وقالت الإدارة في بيان "تحولت المنشأة إلى نظام احتياطي.

يستثنى من ذلك الرحلات من نيويورك إلى العاصمة، كما تستمر الرحلات التي تقلع من مطارات منطقة العاصمة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل دراسة عن إدارة الحشود في الحج باستخدام الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل دراسة عن إدارة الحشود في الحج
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط