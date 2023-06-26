مطار ريغان يعلن عودة وصول الطائرات إلى واشنطن بعد تعليقها

أعلن مطار ريغان في العاصمة الأميركية واشنطن، عن عودة الرحلات بعد استكمال إصلاح نظام الاتصالات.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية أنه تم تعليق وصول الطائرات إلى المطارات في محيط العاصمة الأميركية واشنطن يوم الأحد أثناء إجراء إصلاحات في نظام اتصالات في منشأة للتحكم في مراقبة الرادار.

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وقالت الإدارة في بيان "تحولت المنشأة إلى نظام احتياطي.

يستثنى من ذلك الرحلات من نيويورك إلى العاصمة، كما تستمر الرحلات التي تقلع من مطارات منطقة العاصمة".