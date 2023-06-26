"خطوط السلام " تطلق رحلات جديدة من مطار الفجيرة إلى 18 وجهة

تعتزم شركة "خطوط السلام" الجوية العمانية فتح وجهات جديدة للمسافرين من مطار الفجيرة الدولي بدولة الإمارات ما يسهم في دفع حركة السياحة من خلال استراتيجية طموحة تضع المطار على خارطة حركة المسافرين حول العالم اعتبارا من 12 يوليو المقبل عبر تشغيل طيران السلام أربع رحلات أسبوعية إلى الفجيرة كل يومي اثنين وأربعاء.

تتضمن الوجهات الجديدة من خلال مطار الفجيرة وعبر "مطار مسقط الدولي" 18 وجهة تشمل عدة مدن وهي الرياض وشيراز وطهران وطرابزون وبانكوك وبوكيت وكوالالمبور ودكا وشيتاجونج وكولومبو وجايبور وكراتشي وصلالة ومسقط وكاتماندو ولكناو وسيالكوت ووتريفاندرم.

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و يتمتع "مطار الفجيرة" بجاهزية تتوافق والمعايير الدولية في العمليات التشغيلية لحركة المسافرين وهو ما يعكس ثقة شركات الطيران في اتخاذه وجهة للمسافرين من خلال التسهيلات والخدمات اللوجستية وغيرها من المقومات التي جعلته يمضي في تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز دور المطار على الصعيدين الإقليمي والدولي وفقا لـ"وام".