"نيوم": "BWA Yachting" لليخوت الفاخرة تفتتح مكتباً في جزيرة "سندالة"

أعلنت "نيوم" أن وكالة "BWA Yachting"، الرائدة عالمياً في مجال خدمات اليخوت الفاخرة والرحلات البحرية، ستفتتح مكتباً لها في جزيرة "سندالة" الفاخرة، حيث ستؤدي دور "الشريك الرئيسي لخدمات اليخوت الفاخرة في نيوم".

وقالت نيوم، اليوم الاثنين، إن وكالة "BWA Yachting" ستدعم عمليات مرسى "سندالة" الدولي لليخوت الفاخرة، عبر تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لقاعدة عملاء اليخوت في الجزيرة.

مادة اعلانية

وأضافت أن مكتب الوكالة سيضم فريقاً متميزاً يتمتع بعقودٍ من الخبرة في قطاع اليخوت لدعم القباطنة ومديري الطواقم البحرية وأفرادها بكل ما يحتاجونه لإدارة اليخوت الفاخرة، من إجراءات الجمارك والتخليص الجمركي إلى خدمات الإمداد والخدمات اللوجستية والشحن و"الكونسيرج" والخدمات المالية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتخطط "سندالة" لتصبح الوجهة العالمية الجديدة لليخوت ومحطة رئيسية في التقويم العالمي لرحلات اليخوت، مستفيدة من مناخها المشمس شتاءً، الذي يستمر لـ6 أشهر سنويا.

وقال كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في "نيوم" أنتوني فيفيس: "إن سندالة ستصبح وجهة اليخوت الأكثر مقصداً وطلباً في العالم، حيث توفر المناخ المعتدل، وتتميز بسهولة الوصول إليها بأقل من يوم إبحار من موانئ البحر المتوسط، وسيمكّننا هذا التعاون مع (BWA Yachting) من الاستفادة من خبرتهم لتوفير منظومة متكاملة وغير مسبوقة لليخوت الفاخرة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لوكالة "BWA Yachting" باسكاليس باتسيوكاس: "نحن فخورون ومتحمسون لنساهم في هذا المشروع الفريد من نوعه".

وستكون الجزيرة أولى مشاريع نيوم التي تتجسد على أرض الواقع، وتضم "نيوم" إضافةً إلى "سندالة"، نحو 41 جزيرة ستشكل منظومة رائدة عالميّاً لليخوت وستقدم معاً أكثر من 5000 مرسى متنوع.

وسيتم افتتاح "سندالة" مطلع عام 2024، وسيوفر مرسى "سندالة" الفاخر 86 رصيفاً لليخوت التي يصل طولها إلى 50 متراً، بالإضافة إلى عوامات بحرية لليخوت الفاخرة التي يصل طولها إلى 180 متراً.

كما ستضم الجزيرة 3 فنادق فاخرة، بما فيها منتجع "فور سيزونز" وأول فنادق مجموعة "ماريوت أوتوغراف" الدولية في المملكة العربية السعودية، التي ستقدم تجارب إقامة فاخرة استثنائية.