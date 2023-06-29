إضراب مرتقب في ثاني أكبر مطارات سويسرا احتجاجا على سياسة الأجور

تطاول اضطرابات كبيرة الجمعة مطار جنيف كوانتران الدولي، ثاني أكبر مطار في سويسرا، بعدما دعا موظفوه للإضراب احتجاجاً على سياسة الأجور الجديدة.

وهذا الإضراب غير المسبوق هو الأول لموظفي المطار الذين تم تعيينهم بموجب عقد القانون العام (وليس المتعاونين من خارج الملاك الذين يؤدون أيضا دورا حيويا في تشغيله) منذ إنشائه قبل 104 أعوام، بحسب صحيفة Le Temps اليومية.

مادة اعلانية

قال ممثل نقابة عمال الخدمات العامة لوكالة "كيستون- أيه تي إس"، إن موظفي مطار جنيف سينفذون إضرابهم بين الساعة 04.00 بالتوقيت المحلي (02.00 بتوقيت غرينتش) والساعة 10.00، وفق وكالة فرانس برس.

أقر مجلس إدارة المطار الخميس سياسة الرواتب الجديدة التي أثارت اعتراض الموظفين. وحركة الإضراب قابلة للتمديد.

من المتوقع أن يطاول تأثير الإضراب نحو 60 ألف مسافر.

وأكدت إدارة المطار أنها ستفعل كل مافي وسعها لتخفيف أثر الإضراب، مشيرة إلى أنها في وقت ما "ستقرر وقف العمليات مؤقتاً لضمان أعلى مستوى من السلامة لجميع الشركات المشغلة في المطار".

ودعت المسافرين "إلى الاتصال بشركات الطيران واتباع الخطوات المشار إليها" مقدمة "اعتذارا من جميع الركاب وعائلاتهم عن أي إزعاج محتمل".

قدم المطار خدماته بين يناير ومايو، إلى حوالي 6.8 مليون مسافر، وفقًا للأرقام الرسمية.