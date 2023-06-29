مسؤول: "إيرباص" ملتزمة بإحراز خطوات واسعة في سوق الطيران الصينية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص الصين"، جورج شيوي، إن معرض باريس الجوي الدولي 2023، أظهر انتعاشا واعدا لصناعة الطيران.

"لا تزال شركة إيرباص ملتزمة بإحراز خطوات واسعة في السوق الصينية"، بحسب شيوي.

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وأضاف في مقابلة مع وكالة "شينخوا"، أن سوق الطيران الصينية، التي تتميز بقوة التنافسية ستوفر فرصا جديدة بينما تسعى صناعة الطيران لإزالة الكربون.

وجمع المعرض الجوي عمالقة الطيران في العالم، بما في ذلك "بوينغ" و"إيرباص"، لعرض أحدث التقنيات والتصورات لمستقبل الطيران.

وتابع شيوي: "يحرص الجميع على التواصل، وطلب السوق واضح"، مضيفا أن شركة "إيرباص" في تقريرها الصادر في 13 يونيو عن آفاق السوق العالمية 2023، كشفت أن الطلب على طائرات الركاب وطائرات الشحن الجديدة من المتوقع أن يصل إلى 40850 وحدة بين عامي 2023 و2042. ويتوقع من هذا الرقم أن تذهب حوالي 9440 طائرة، أو 23%، إلى السوق الصينية.

وأضاف شيوي "لقد تعافت سوق الطيران الصينية سريعا. ونتطلع إلى إجراء مزيد من الحوارات مع عملاء شركات الطيران الصينية. فقد أظهرت الصين مرونة صناعية كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية".

ويغطي التعاون بين شركة "إيرباص" وشركائها الصينيين السلسلة الصناعية بأكملها، بدءا من الشراء والإنتاج وتركيب المكونات الكبيرة وحتى التجميع النهائي للطائرات وتسليمها، وفقا لما ذكره شيوي.

وأردف "نحن نعمل الآن مع شركائنا الصينيين لمواصلة تحسين القدرة التنافسية للمنتج. ومع تطور صناعة الطيران في الصين، نتوقع أن يظهر المزيد من الموردين العالميين في الصين".

وذكر شيوي أن إزالة الكربون من صناعة الطيران من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الصناعة ويعطي دفعة مطلوبة بشدة.

جدير بالذكر، أن شركة "إيرباص" وقعت اتفاقية جديدة مع شركة مجموعة الوقود الوطنية الصينية بشأن تكثيف التعاون في إنتاج وتطوير معايير مشتركة لوقود الطيران المستدام، وهو وقود حيوي يستخدم لتشغيل الطائرات ذات البصمة الكربونية الأصغر.

ويعد التحول من الوقود الأحفوري إلى وقود الطيران المستدام أمرا بالغ الأهمية لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 في الطيران العالمي. وفي هذا الصدد، قال شيوي إن الصين يمكن أن تسهم في إزالة الكربون من الطيران بسبب مواردها الغنية بالوقود المستدام.