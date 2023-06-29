مطارات الإمارات تكثف استعداداتها مع زيادة معدلات حركة السفر

كثفت مطارات الإمارات استعداداتها لزيادة معدلات حركة السفر خلال عيد الأضحى، والتي تتزامن مع ذروة موسم الصيف وازدياد الطلب على السفر عالمياً.

وتوقعت مطارات أبوظبي زيادة كبيرة في حركة السفر عبر مطار أبوظبي الدولي خلال عطلة عيد الأضحى، حيث من المتوقع أن يسافر ما يزيد عن 900 ألف شخص من مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة الممتدة من 23 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل، على متن أكثر من 5 آلاف رحلة متجهة إلى 109 وجهات في 59 دولة.

مادة اعلانية

فيما توقع مطار دبي الدولي ارتفاعا كبيرا في أعداد المسافرين عبر جميع مباني المسافرين، حيث يتوقع أن يستقبل المطار نحو 3.5 مليون مسافر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 3 يوليو بمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 252 ألف مسافر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

من جانبه، أعلن مطار الشارقة الدولي عن جهوزيته التامة للتعامل مع ارتفاع وتيرة الطلب على السفر خلال ذروة موسم الصيف، من خلال خطة مسبقة لاستقبال موسم السفر خلال الإجازات والأعياد حيث من المتوقع أن يشهد موسم السفر هذا الصيف نمواً قياسياً وأن يستقبل المطار أكثر من 4 ملايين مسافر.