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من مطار جنيف (أرشيفية- فرانس برس)
من مطار جنيف
طيران

إلغاء 59 رحلة جوية جراء إضراب في ثاني أكبر مطارات سويسرا

مطار جنيف الدولي سيوقف عملياته بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش

دبي - العربية.نت
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ألغيت حوالي 60 رحلة صباح الجمعة في مطار جنيف الدولي الذي قررت إدارته أن توقف مؤقتا العمليات فيه بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش بسبب إضراب ينفذه الموظفون.

وجاء في تغريدة لمطار جنيف صباح الجمعة "بسبب إضراب جزء من العاملين في مطار جنيف، قررت الإدارة وقف العمليات فيه مؤقتا بين الساعة السادسة والعاشرة (بالتوقيت المحلي) مع إلغاء 59 رحلة مغادرة وقادمة"، مضيفا أن "مطار جنيف يأسف جدا للوضع ويقدم اعتذاراته".

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وبحسب تعداد أجري الخميس، سيتأثر نحو 8 آلاف مسافر كانوا سيغادرون من مطار جنيف بين الساعة السادسة والعاشرة بالتوقيت المحلي، خصوصا أن يوم الجمعة هذا يصادف بداية الإجازات الصيفية، وفق وكالة "فرانس برس".

إضراب مرتقب في ثاني أكبر مطارات سويسرا احتجاجا على سياسة الأجور سياحة وسفر طيران إضراب مرتقب في ثاني أكبر مطارات سويسرا احتجاجا على سياسة الأجور

ويشكل مطار جنيف وهو الثاني في البلاد، مركزا مهما لشركة "إيزي جيت" التي تسير رحلات منخفضة الكلفة.

وقرر الموظفون تنفيذ الإضراب الخميس فور إعلان مجلس إدارة المطار الموافقة على سياسة أجور جديدة تلقى معارضة كبيرة في صفوف هذه الشركة العامة، وحركة الإضراب هذه قابلة للتمديد.

وهذا أول إضراب ينفذه موظفو المطار المتعاقدون بموجب أحكام القانون العام (وهم غير المتعاونين الخارجيين وهم اساسيون أيضا في عمل المطار) منذ إقامة المطار قبل 104 سنوات بحسب صحيفة "لو تان".

خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو، استقبل المطار نحو 6,8 ملايين راكب وفق الأرقام الرسمية.

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