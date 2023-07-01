أعلنت الخدمة الصحافية لمطار بولكوفو في سانت بطرسبرغ (ثاني أكبر مدينة روسية)، عن رصد دخان على متن طائرة رحلة سانت بطرسبرغ-دبي قبل إقلاعها، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الركاب.

وذكر: "سبب تفعيل حالة الطوارئ كان تصاعد دخان من المحرك دون حدوث حريق"، وفق ما نقلته وكالة "تاس".

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وأضافت "لسبب فني، تم سحب الرحلة إيك 176 سانت بطرسبرغ - دبي إلى الموقف وفقا للتعليمات، وتم استدعاء طاقم الإنقاذ والطوارئ. لا يوجد تهديد لحياة وصحة الركاب، فقد تم إجلاء الركاب".