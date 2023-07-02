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اقتصاد السعودية

ارتفاع إنفاق السعوديين على السفر للخارج 225% في الربع الأول

شكل الإنفاق في الخارج 77% من رصيد الخدمات في الحساب الجاري

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي السعودي، ارتفاع إنفاق السعوديين على السفر إلى الخارج 225% في الربع الأول من العام الحالي إلى 9.8 مليار دولار.

وشكل الإنفاق في الخارج خلال نفس الفترة 77% من رصيد الخدمات في الحساب الجاري، ارتفاعا من 63% في عام 2022.

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كان إنفاق السعوديين على السفر في الخارج قد ارتفع بنسبة 310% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 7.16 مليار دولار، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

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كانت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، قد أظهرت ارتفاع موجودات البنك في مايو الماضي إلى 1.872 تريليون ريال، بزيادة شهرية قدرها 49.5 مليار ريال أو 2.7% عن أبريل السابق.

وأوضح التقرير الشهري لـ"ساما"، أن موجودات "ساما" زادت بمقدار 7.5 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 1.864 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2022.

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