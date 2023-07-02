ارتفاع إنفاق السعوديين على السفر للخارج 225% في الربع الأول

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي السعودي، ارتفاع إنفاق السعوديين على السفر إلى الخارج 225% في الربع الأول من العام الحالي إلى 9.8 مليار دولار.

وشكل الإنفاق في الخارج خلال نفس الفترة 77% من رصيد الخدمات في الحساب الجاري، ارتفاعا من 63% في عام 2022.

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كان إنفاق السعوديين على السفر في الخارج قد ارتفع بنسبة 310% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 7.16 مليار دولار، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

كانت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، قد أظهرت ارتفاع موجودات البنك في مايو الماضي إلى 1.872 تريليون ريال، بزيادة شهرية قدرها 49.5 مليار ريال أو 2.7% عن أبريل السابق.

وأوضح التقرير الشهري لـ"ساما"، أن موجودات "ساما" زادت بمقدار 7.5 مليار ريال في مايو الماضي، مقابل 1.864 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2022.