اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إضراب عمال الفنادق في لوس أنجليس - رويترز
إضراب عمال الفنادق في لوس أنجليس - رويترز
سياحة

آلاف من عمال الفنادق يبدأون إضرابا اليوم في "لوس أنجلوس"

للمطالبة بزيادة الأجور

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دخل الآلاف من عمال الفنادق في لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية في إضراب اليوم الأحد للمطالبة برفع أجورهم وزيارة المزايا الممنوحة لهم، ليبدأوا ما يُتوقع أن يكون أحد أكبر إضرابات الفنادق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وقالت رابطة (يونايت هير لوكال 11)، التي تمثل آلاف الطهاة والعاملين في مجالات نظافة الغرف وغسل الصحون وتقديم الطعام والاستقبال في فنادق مدينتي لوس أنجليس وأورانج، في بيان إن أعضاءها يكافحون من أجل دفع تكاليف السكن في المدن التي يعملون فيها وعانوا بالفعل من تقليص عدد الوظائف خلال جائحة كوفيد-19.

مادة اعلانية

وقال متحدث باسم الرابطة إن عمال الفنادق في المنطقة، ومنهم عمال فندقي إنتركونتيننتال وإنديغو، تغيبوا عن العمل اليوم الأحد قبل عطلة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز وفقا لـ"رويترز".

تسليمات سيارات "تسلا" تفوق التوقعات في الربع الثاني شركات تسلا تسليمات سيارات "تسلا" تفوق التوقعات في الربع الثاني

ولم ترد الشركتان المسؤولتان عن إدارة إنتركونتيننتال وإنديجو بعد على طلب للتعليق.

وأضاف البيان أن الرابطة تسعى لإنشاء صندوق إسكان للعاملين في قطاع الفنادق وتطالب بتحسين الأجور وتوفير الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وبيئة عمل أكثر أمنا للعاملين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمليات نهب واسعة بالخرطوم في ظل الانفلات الأمني.. كيف واجهها السودانيون؟ عمليات نهب واسعة بالخرطوم في ظل الانفلات الأمني.. كيف واجهها السودانيون؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط