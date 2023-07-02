وصول أول دفعة من السياح الإيرانيين إلى مصر خلال 45 يوماً
مفاوضات عودة رحلات السياحة لمصر تجري بوساطة العراق
أعلنت نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال 45 يوما.
وأفادت وكالة "تسنيم للأنباء" بأن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة قالت إن أول دفعة من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال شهر ونصف.
وأضافت أنه عندما يتم افتتاح القنصلية الإيرانية في مصر، لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة لأنه يزيد الوقت والتكلفة، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن نقابة السفر الإيرانية، أن مفاوضات عودة رحلات السياحة لمصر تجري بوساطة العراق، حيث أجريت مباحثات مع مصر الأسبوع الماضي لإعادة السياحة.
وبحسب نقابة السفر الإيرانية، فإن وفد من وزارة السياحة المصرية سيزور طهران قريبا
كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد رحب خلال لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق، في زيارة لإيران بنهاية مايو الماضي، بإعادة العلاقات مع مصر.
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