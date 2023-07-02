قطار المشاعر المقدسة ينقل 2.13 مليون راكب في موسم الحج

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) نجاح خطتها لتشغيل قطار المشاعر المقدسة في موسم حج 1444هـ بعد أن نقلت أكثر من 2.13 مليون راكب بين محطات القطار التسع الواقعة في منى وعرفات ومزدلفة خلال 2208 رحلات ترددية.

وأوضحت أنه تم نقل هذا العدد الكبير من الحجاج خلال أيام التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة والبالغ عددها 7 أيام بداية من اليوم السابع من شهر ذي الحجة وصولاً إلى نهاية عملية النقل التي انتهت اليوم 13 من ذي الحجة آخر أيام التشريق.

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وأشارت إلى أن الحركة الأولى للقطار شهدت في اليوم السابع من شهر ذي الحجة نقل ما يقارب 22.4 ألف شخص، في حين تم تنفيذ الخطط الخاصة بقطار المشاعر المقدسة والتي تضمنت تصعيد أكثر من 298.7 ألف حاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وتلا ذلك قيام قطار المشاعر بنقل أكثر من 297 ألف حاج خلال نفرتهم إلى مشعر مزدلفة، وقام القطار بعد ذلك بإفاضة ما يزيد عن 396 ألف حاج إلى مشعر منى، وخلال أيام التشريق تجاوز عدد من انتقلوا من محطات (منى1 ، منى 2، مزدلفة 3، عرفات 3) إلى محطة منى 3 (الجمرات) أكثر من 1.12 مليون راكب مما أسهم في سهولة وصولهم إلى جسر الجمرات وفقا لـ"واس".

وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك على الأثر الكبير للدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الخطوط الحديدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، والذي أسهم في نجاح "سار" في تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام من خلال قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع وذلك بمتابعة من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر.