شركة كولومبية تتصدر شركات الطيران الأكثر انضباطا في العالم

حازت أير شاتل النرويجية على أكثر شركة طيران انضباطا في أوروبا، حيث هبطت89.25% من رحلاتها في الوقت المحدد، بحسب شركة سيريام لتحليلات الطيران ومقرها المملكة المتحدة.

وواجهت خطوط الطيران والمطارات عبر أوروبا انتقادات كثيرة في صيف 2022 بسبب التأجيلات والطوابير الطويلة فيما كانت الصناعة تكافح للوفاء بالطلب المتزايد بعد رفع أغلب القيود المتعلقة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

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أما الصيف الجاري، فإن الكثير من شركات الطيران والمطارات المستعدة بشكل أفضل تتجهز لصيف آخر ، وسوف يكون أحد الأسئلة الرئيسة ما إذا كان المسافرون سوف يتحركون من النقطة ألف إلى النقطة باء في وقت جيد وبدون متاعب، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وجاء الناقل الوطني البولندي "لوت" في المرتبة الثانية، ووصلت خطوط فين أير الجوية الفنلندية والخطوط الجوية النمساوية إلى الخمسة الأوائل حيث لمست أكثر من 80 % من طائراتها الأرض في الوقت المحدد، وهو ما تصنفه سيريام في نطاق 15 دقيقة من الموعد.

أما خطوط أفيانكا الكولومبية للطيران فكانت أكثر شركة طيران انضباطا في العالم، بحسب سيريام، يليها العملاق الأمريكي دلتا أيرلاينز.

وحل المنافس الإقليمي لأفيانكا، شركة لاتام مع شركة الطيران الإسبانية إيبريا في المرتبة الثالثة ويليهما أول نيبون أيرويز اليابانية.

وفيما يتعلق بالمطارات، فإن أفضل خمسة خيارات بالنسبة للسفر المنضبط تقع في الأميركتين، حيث جاء مطار مينيبوليس سان بول في المرتبة الأولى عالميا ومطار بوجوتا في المرتبة الثانية، وتصدر مطار أوسلو التصنيفات الأوروبية حيث لمست 86.1 % من طائراته الأرض في الوقت المحدد.