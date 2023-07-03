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مصر تضع شروطا أمنية لعودة السياح الإيرانيين

القاهرة تشترط عودة تدريجية للطيران الإيراني وبرحلات محددة

دبي - العربية.نت
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قالت مصادر لـ"العربية"، إن مصر تضع شروطا أمنية لعودة السياح الإيرانيين.

وأضافت المصادر، اليوم الاثنين، أن القاهرة تشترط عودة تدريجية للطيران الإيراني وبرحلات محددة.

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وأوضحت المصادر أن القاهرة تقول إن ملف سفر المصريين لإيران سيبقى مقيدا.

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