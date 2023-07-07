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الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية
طيران

"الخطوط السعودية" تزيد سعتها المقعدية دولياً وداخلياً خلال شهري يوليو وأغسطس

أكدت أنها ضخت ما يزيد على 4.2 مليون مقعد على القطاع الدولي

دبي - العربية.نت
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أعلنت الخطوط السعودية، عن تخصيص أكثر من 7.4 مليون مقعد على القطاعين الداخلي والدولي خلال شهري يوليو وأغسطس، بزيادة 10% عن ذات الفترة من 2022 وذلك عبر أكثر من 32.4 ألف رحلة بزيادة 4%.

وقالت الخطوط السعودية، إنها ضخت ما يزيد على 4.2 مليون مقعد على القطاع الدولي لتحقق نسبة زيادة مقدارها 16% في الوقت الذي وفرت ما يزيد على 14.8 ألف رحلة بزيادة 15%.

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وأضافت أنها طرحت أكثر من 3.2 مليون مقعد داخلياً عبر 17.6 ألف رحلة، وتحظى الخطة التشغيلية لموسم صيف 2023 بالمتابعة المستمرة من قبل فرق العمل المختصة لتقييمها قياساً بالأداء الفعلي.

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وذكرت أن ذلك يأتي في إطار حرصها على مواكبة مواسم الذروة والاستعداد لها بتوفير كل ما يضمن توفر الحجوزات للوجهات المجدولة والموسمية إلى جانب الحرص على انسيابية الحركة والعمليات بالمطارات.

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