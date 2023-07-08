عدد السياح الأتراك في منتجع شرم الشيخ المصري زاد 5 أمثال

قال القائم بأعمال سفارة تركيا لدى مصر السفير صالح موتلو شين، اليوم السبت، إن أتراكا يعملون في قطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ المصرية، أكدوا له زيادة عدد السياح الأتراك "بما لا يقل" عن خمسة أمثال مقارنة مع العام الماضي.

وأضاف عبر حسابه على تويتر "تأتي هذه الزيادة بفضل تطبيق منح التأشيرة عند الوصول للمواطنين الأتراك"، متوقعا زيادة عدد السياح الأتراك في العاصمة المصرية القاهرة.

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وفيما يتعلق بحركة السياحة القادمة من مصر إلى بلاده، قال موتلو شين، إنها "حطمت بالفعل الأرقام القياسية العام الماضي"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وتابع: "على المدى القريب​​، أي في غضون خمس سنوات، من الممكن أن يصل عدد السياح المصريين الذين يزورون تركيا إلى مليون".