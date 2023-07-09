الدبيبة يعلن انتهاء الحظر الإيطالي المفروض على الطيران الليبي

أبلغت إيطاليا، ليبيا برفع الحظر المفروض منذ 10 سنوات على تحليق الطائرات المدنية الليبية في الأجواء الإيطالية.

وقالت الحكومة الليبية، اليوم الأحد، إن الرحلات ستستأنف بين البلدين في سبتمبر.

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وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في بيان عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إن الحكومة الإيطالية أبلغته برفع حظرها على الطيران الليبي، مشيرا إلى أن الرحلات الجوية من ليبيا إلى إيطاليا ستستأنف في شهر سبتمبر القادم.

وفي عام 2014، حظر الاتحاد الأوروبي دخول طائرات جميع شركات الطيران الليبية، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بسلامة الركاب، نتيجة المعارك العسكرية والتوترات الدائرة في ليبيا، وهو ما تسبّب في خسائر فادحة للطيران والاقتصاد الليبي.

ومن شأن قرار إعادة تسيير الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا، أن يقلل من مشاق سفر الليبيين القاصدين أوروبا، الذين كانوا يضطرّون للمرور عبر دولتي تونس أو تركيا للوصول إلى وجهتهم الأوروبية، وأن يقلل من خسائر شركات الطيران الليبية.

وتأمل الحكومة الليبية رفع الحظر الجوي المفروض على طائراتها في كافة الأجواء الأوروبية والسماح لها بالعبور والهبوط في المطارات الأوروبية، وتجري لهذا الغرض مفاوضات لاستئناف رحلاتها إلى العواصم الغربية.

وتقتصر رحلات الطيران في ليبيا في هذه الفترة على دول تونس والأردن ومصر والسعودية، وكذلك مالطا.

ويعد قطاع الطيران المدني في ليبيا أحد أكثر القطاعات تضررا بالأزمة السياسية في البلاد وتأثرا بالأوضاع الأمنية، بسبب غلق الأجواء الدولية وكذلك بسبب تعرّض معظم الأسطول الجوي للحرق والتدمير، بعد استهداف مطار طرابلس الدولي عام 2014.

يرتبط البلدان بعلاقات قوية لا سيما في مجال الطاقة، حيث تؤمن ليبيا جزءا من احتياجات إيطاليا من الغاز، بينما تعدّ الأخيرة أكبر شريك أجنبي في استخراج الغاز من ليبيا عبر شركة "إيني".